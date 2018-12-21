Thy, İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep Seferlerine Başladı

İSTANBUL Havalimanı'ndan iç hatlarda Ankara, Trabzon, İzmir, Antalya, Adana uçuşlarını gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) bugün itibariyle Gaziantep seferlerine başladı.

İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda 5, dış hatlarda ise KKTC ve Azerbaycan olmak üzere toplamda 7 uçuş gerçekleştiren THY, Gaziantep seferlerine başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda tarifeli uçuşların başladığı 31 Ekim tarihinden bu zamana kadar 66 bin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini ve uçuş ağını 2 katına çıkaracaklarını açıklamıştı. THY, İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı 8'nci uçuş noktası olan Gaziantep'e ilk sefer bugün gerçekleşti. THY'nin Boeing 737-800 tipi uçağıyla saat 11.20'de gerçekleştirilen ilk uçuşta 109 yolcu yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA