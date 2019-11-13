THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 8. haftası Khimki Moskova-Olimpia Milano mücadelesi ile başlayacak.
THY Euroleague'in 8. haftası Khimki Moskova-Olimpia Milano mücadelesi ile başlayacak.
THY Euroleague'de 8. haftası heyecanı yarın ve 15 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Zenit ile, Fenerbahçe Beko ise deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Valencia Basket - Bayern Münih maçı ile sona erecek.
THY Euroleague'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şu şekilde:
Yarın
20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg
22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin
23.00 Real Madrid- Barcelona
23.00 Saski Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv
15 Kasım Cuma
20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne
22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
23.00 Valencia Basket - Bayern Münih - İSTANBUL