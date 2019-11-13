THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı

13.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:24

THY Euroleague'in 8. haftası Khimki Moskova-Olimpia Milano mücadelesi ile başlayacak.



THY Euroleague'de 8. haftası heyecanı yarın ve 15 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Zenit ile, Fenerbahçe Beko ise deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Valencia Basket - Bayern Münih maçı ile sona erecek.



THY Euroleague'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şu şekilde:



Yarın



20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano



20.30 Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg



22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin



23.00 Real Madrid- Barcelona



23.00 Saski Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv



15 Kasım Cuma



20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe



21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne



22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas



23.00 Valencia Basket - Bayern Münih - İSTANBUL

Kaynak: İHA