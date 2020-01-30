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THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı

THY, koronavirüs nedeniyle Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarına olan talebin düşmesiyle 5 Şubat-29 Şubat tarihleri arasındaki planlı seferlerini azaltacak.

30.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:10

(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, , , Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını bildirdi.

Çin'e yapılacak seferlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ BİLET DEĞİŞİKLİĞİ VE İADE İŞLEMLERİ YAPILACAK

Üstün, ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih ile parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak "http://turkishairlines.com" üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerden yolculara gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı
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