Thomas Müller, Bundesliga'da Asist Rekorunu Kırdı
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Thomas Müller, Bundesliga'da Asist Rekorunu Kırdı

23.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:16

Thomas Müller, Haziran 2020'de Bayer Leverkusen'e karşı 4-2 kazandıkları maçta yaptığı iki asistle sezon içerisindeki rakamını 20'ye çıkardı ve Kevin de Bruyne'nin elinde bulundurduğu, bir sezon içerisinde en çok asist yapan oyuncu rekorunu kırdı.

Thomas Müller, Haziran 2020'de Bayer Leverkusen'e karşı 4-2 kazandıkları maçta yaptığı iki asistle sezon içerisindeki rakamını 20'ye çıkardı ve Kevin de Bruyne'nin elinde bulundurduğu, bir sezon içerisinde en çok asist yapan oyuncu rekorunu kırdı.

Thomas Müller, Bundesliga'da Asist Rekorunu Kırdı

Kaynak: Dugout

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