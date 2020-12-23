Thomas Müller, Bundesliga'da Asist Rekorunu Kırdı

Thomas Müller, Haziran 2020'de Bayer Leverkusen'e karşı 4-2 kazandıkları maçta yaptığı iki asistle sezon içerisindeki rakamını 20'ye çıkardı ve Kevin de Bruyne'nin elinde bulundurduğu, bir sezon içerisinde en çok asist yapan oyuncu rekorunu kırdı.