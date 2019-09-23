Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan iflas alarmı veren Thomas Cook'a ilişkin açıklama

23.09.2019 18:54

178 yıllık İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook finansal sorunlar nedeniyle iflas etti. Bazı bölgeler de iflastan etkilenecek. Marmaris'de bu bölgeler arasından bulunuyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere konuya ilişkin açıklama yaptı. İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının Marmaris için sıkıntı yaratabilecek bir durum olduğunu ancak umutsuzluğa düşmeyeceklerini söyledi.

Kendilerinin Thomas Cook'un durumunu göz önüne alarak İngiltere'de, Büyükelçilik başta olmak üzere tur operatörleriyle de toplantılar yaptıklarını aktaran Oktay, gelecek yıl nisan ayında uçak seferlerinin başlayacağını, Marmaris'i de turistlere hazır hale getireceklerini dile getirdi.

EKİM'DE 25 BİN KİŞİ GELECEKTİ



Thomas Cook'un İngiltere ayağının iflas ettiğini dünyadaki diğer ülkelerde operasyonlarına devam ettiğini anlatan Oktay, "Marmaris'e gelen İngiliz turistlerin yüzde 50'si Thomas Cook tarafından getiriliyordu. Ekim ayında Marmaris'e 25 bin kişi getirecekti. İflasın ardından bu iptal oldu şimdilik. Bölgemiz adına üzücü. Yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

Oktay, eylül ayını Marmaris'in yüzde 90 oranında dolulukla geçirdiğini, Thomas Cook'un iflasına sızlanmak yerine daha çok çalışarak başka alternatiflerle verdiği zararı azaltabileceklerini kaydetti.

THOMAS COOK KİMDİR?

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Thomas Cook 1841 yılında kuruldu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre şu anda yurt dışında toplamda 600 bin Thomas Cook yolcusu bulunuyor. Bünyesinde 9 bini İngiltere'de 22 bin çalışan bulunan şirket, 16 farklı ülkede yılda 19 milyon kişiye hizmet veriyor.

NE OLMUŞTU?

22 bin çalışan bulunan İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook finansal sorunlar nedeniyle iflas etti.