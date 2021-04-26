Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil
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Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Ekonomi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bir dönem sevgilisi olan sosyal medya fenomeni Eslem Sena Nur, konuştu. Özer'in ünlü isimleri reklamlarda oynatarak insanların güvenini kazandığını söyleyen Nur, "Ben tek başına yapacağını düşünmüyorum bir piyon vardır ve piyonun arkasında da vezir" dedi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden, sorgu işlemleri tamamlanan 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddedildi. 28 şüpheliye ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

"ÇOK KISKANÇTI BU YÜZDEN AYRILDIK"

Öte yandan Fatih Özer'in bir dönem sevgilisi olan sosyal medya fenomeni Eslem Sena Nur, ilginç açıklamalarda bulundu. Nur, "Fatih Özer ile bir yemek sırasında tanıştık arkadaşlığımız sonra ilişkiye dönüştü. Kendisi çok kıskançtı, bu yüzden ayrıldık. Ama şu an mağdur olan bir sürü insan var ve asla geri dönmem. İnsanlar elinde sermeye olduğu zaman böyle şeylere yatırım yapar." dedi.

"ÜNLÜ İSİMLERİ REKLAMLARA ÇIKARARAK GÜVEN KAZANMIŞTI"

Sevgilisi Özer'in insanların güvenini kazandığını dile getiren Sena Nur, "İnsan bu tarz işlere girdiği zaman önce güven arıyor. Faruk Fatih Özer de gerçekten insanların güvenini kazanmıştı. Hatta birkaç ünlü ismi de reklamlara çıkarmıştı. Bu yüzden güven kazandı. Bizim insanlarımız bu güveni görünce paralarını katlamak için bu işe başvuruyorlar. bu kadar insanın hakkını yiyen bir insanla yan yana gelmem imkansız gerçekten. Bende halktan biriyim bende onlardan biriyim bende o mağdurlardan biri olabilirdim." şeklinde konuştu.

"TEK BAŞINA YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Fatih Özer'in bu işi tek başına yapamayacağını kaydeden Eslem Sena Nur, şöyle devam etti: "Böyle bir işe geçeceğini tahmin bile edemezdim. Ben tek başına yapacağını düşünmüyorum bir piyon vardır ve piyonun arkasında da vezir. Bu kişilerin kim olduğunu inanın bilmiyorum. Sadece yurt dışında ve Türkiye'de Anadolu yakasında 2 tane yazılım şirketi vardı, hep onlar ile ilgileniyordu."

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Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil
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Damla Çelikli
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