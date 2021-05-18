Thodex vurgununda kritik isimlerden olan Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
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Thodex vurgununda kritik isimlerden olan Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ve şirketin yazılımcısı Oral Çınar yakalandı. Çınar ve Azap, soruşturma kapsamında aranan 3 kritik isimden ikisiydi. Son kritik isim olan yenge Zuhal Özer ise hala aranıyor.

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada aranan iki şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin şirketin finans bölümünde çalışan Rana Azap ve yazılımcı Oral Çınar olduğu belirtildi.

ÖZER DIŞINDA 3 ŞÜPHELİ ARANIYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirketin sahibi Faruk Fatih Özer dışında 3 şüpheli daha aranıyordu. Bu isimlerden biri de finansman bölümü çalışanı Rana Azap ve yazılımcı Oral Çınar'dı. Polis düzenlediği operasyonla Azap ve Çınar'ı gözaltına aldı.

YENGE HALA ARANIYOR

Yaklaşık 400 bin mağdurun olduğu Thodex soruşturmasında şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer de aranıyor.

22 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti. Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Thodex vurgununda kritik isimlerden olan Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
Son Dakika: Thodex'in finans departmanında çalışan firari Rana Azap yakalandı
Son Dakika: Thodex'in finans departmanında çalışan firari Rana Azap yakalandı
Kripto para borsası Thodex'e ilişkin soruşturmada ilk haciz işlemi yapıldı
Kripto para borsası Thodex'e ilişkin soruşturmada ilk haciz işlemi yapıldı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Thodex vurgununda kritik isimlerden olan Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı - Haberler Ekonomi
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