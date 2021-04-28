Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer için çember daralıyor! Tüm bağlantıları tespit edildi
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Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer için çember daralıyor! Tüm bağlantıları tespit edildi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

2 milyar vurgun yapıp Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için çember daralıyor. Türk ve Arnavut ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonrası Özer'in tüm bağlantıları tespit edildi. Özer'in mart ayında Arnavutluk ile iletişime geçtiği belirlendi.

Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırarak 2 milyar liralık vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı tespit edilmişti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Interpol tarafından arananlar listesine eklenen Özer, Türkiye'nin Arnavutluk resmi makamlarıyla kurduğu irtibat sonrası, ülkede didik aranmaya başlandı.

KALDIĞI EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Dün Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı eve operasyon yapıldı. Operasyonda Özer bulunamazken, onu saklayan iki kişi gözaltına alındı. Daha sonra olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı. Şu an Özer'i sakladığı düşünülen 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MART AYINDA BAĞLANTI KURMUŞ

Dünkü operasyonun ardından bugün Özer ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ekipler Özer'in tüm bağlantılarını tespit etti. Özer'in mart ayında Arnavutluk vatandaşı olan bir kişiyle telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bu kişinin Özer'in kaçışına yardım ettiği tahmin ediliyor.

DÖRT ÜLKEDE ARANIYOR

Türk polisi de operasyona dahil olurken, Özer'in aranması toplamda dört ülkede devam ediyor. Özer, Arnavutluk'un yanında Makedonya, Karadağ ve Kosova'da didik didik aranıyor. Teknik takibi devam eden Özer'in şu an yanında bir kişi daha olduğu tahmin ediliyor.

Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer için çember daralıyor! Tüm bağlantıları tespit edildi
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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