Thodex reklamı ile ünlüleri kullanmış! İşte Thodex reklamında yer alan ünlü isimler

Kripto para piyasası yerli borsa Thodex iddiası ile çalkalanırken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, ünlü isimleri de reklam için kullandığı ortaya çıktı. Thodex'in reklam kampanyası için Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü ismi kullanması, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway gibi yıldızların rol aldığı soygun filmi Ocean's 8'i akıllara getirdi.

Kripto para dünyası bir dolandırıcılık iddiası ile sarsılıyor. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi.

THODEX'İN REKLAM FİLMİ

New & Old Media ajans tarafından hazırlanan, prodüksiyonunu The House Film'in yönetmenliğini de Ali Ata Akel'in yaptığı televizyon mecrasına özel reklam filminde, iki ana karakter üzerinden kampanya anlatılıyor. Reklam filminde her yaştan ve her kesimden insanın Thodex'i kullanıp kripto para alıp satabildiği vurgulanıyor.

Kampanyanın tanıtımı Türkiye ve ABD başta olmak üzere tüm dünyada dijital ve basılı yayın mecralarında gerçekleştirilecek. Türkiye'de billboard'lar, ulusal ve sektörel TV kanalları, gazete ve dergiler, sosyal medya mecraları ve arama motorlarında sponsorlu reklamlar, sosyal medya mecralarındaki infulencer ve ünlü tanıtımları ve daha birçok mecra kullanılarak tanıtım 360 derece yapılacak.

Reklam Filmi Künyesi:

Reklamveren: Thodex

Reklamveren Yetkilileri: Faruk Fatih Özer, Şeyda Kara Savuk, İzel Özten

Marka Kreatif Direktör: Serhat Yiğit Yalçınkaya

Reklam Ajansı: New & Old Media

Prodüksiyon Şirketi: The House Film

Yönetmen: Ali Ata Akel

Post Prodüksiyon: İstanbul Post Production Department

"SİTE TAMAMEN KAPATILDI"

Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

OCEAN'S 8'İ HATIRLATTI

Thodex'in vurgun için magazin dünyasının ünlü isimlerini de kullanmış. Ünlüler, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Thodex'in tanıtımı için kırmızı elbiselerle poz vermiş.

Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim Thodex için objektif karşısına geçmişti. Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri de sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı. Bu dolandırıcılık akıllara Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway gibi yıldızların rol aldığı soygun filmi Ocean's 8'i akıllara getirdi. Filmde de dolandırıcılar vurgun için ünlü isimleri kullanmıştı.

ŞİRKET ORTAKLIK İÇİN 4-5 GÜN SÜRE İSTEDİ

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını da kapatmıştı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyurulmuştu.

Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımların atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

YATIRIMCI ÇEKMEK İÇİN PORSCHE ÇEKİLİŞİ YAPMIŞLARDI

Yatırımcılar ise Thodex'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladığına dikkat çekiyor. Özellikle son kampanya ile yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor. Şirketin kurulduğu dönem de adını duyurmak için çekilişle Porsche verdiği belirtiliyor. Olayın duyulmasının ardından binlerce yatırımcı sosyal medyada sesini duyurmaya çalışırken binlercesi de suç duyurusunda bulunmak için avukatlara koştu.