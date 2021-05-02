Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı adresler tespit edildi
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı adresler tespit edildi

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Binlerce kişiyi 108 milyon dolar dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmıştı. Başlatılan operasyonlar sonucunda Özer'in Tiran'da kaldığı 4 adres tespit edildi.

Kripto para borsasının Türkiye'deki firmalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 108 milyon dolar vurgunun ardından Tiran'a giderek kayıplara karıştı.

TRT Haber'in ulaştığı bilgiye göre, Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4 noktada konakladı. İlk adresi Hotel Mondial olan Özer, 3 günlük rezervasyonun ücretini peşin ödedi ve 2'nci gün çıkışını yapmadan otelden kaçtı. Türkiye'de arandığı haberlerinin hızla yayılması ve İnterpol'ün de devreye girmesiyle panikleyen Faruk Fatih Özer, bu kez Tiran'daki Pazari Ri adı verilen bir semtte onu havalimanından alan şoförün evinde kaldı. İnternet üzerinden yüz yüze görüşme uygulamasını kullanarak arama yapan Özer, yeri deşifre olunca buradan da ayrılmak zorunda kaldı.

TUTUNAMAYACAĞINI ANLAYINCA TİRAN DIŞINA KAÇTI

Özer'in 3'üncü adresi ise Myslym Shyri oldu. Operasyonun büyümesi ve Türk polisinin devreye girmesiyle orada da uzun süre barınamayan Özer, 21 Dhjetori adlı adrese geçti. Burada da tutunamayacağını anlayınca Tiran dışına kaçtı. Halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade edilen Özer, köşe bucak aranıyor.

KRİPTO VARLIĞI VARLIĞI SOĞUK CÜZDANLA TAŞIMIŞ OLABİLİR

Faruk Fatih Özer'in kaçarken götürdüğü 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşımış olabileceği ifade ediliyor. Soğuk cüzdanlar, kripto paraların uzun süre saklanabildiği, internet bağlantısı olmayan dijital depolama cihazları.

MAFYA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

Özer'in, kripto varlıkları nakde dönüştürmek için mafya ile iş birliği yapabileceği de yine ifade edilenler arasında.

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı adresler tespit edildi
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