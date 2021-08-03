THK'nın eski yöneticisinden ezber bozan çıkış: Kiralık uçaklarla yangınlar söndürülemez çünkü para kazanıyorlar

Kayyum öncesi Türk Hava Kurumu'nda 10 yıl boyunca maaş ve prim almadan gönüllü olarak yöneticilik yapan Emekli Hava Albay Vasıf Yüceliş, orman yangınlarıyla ilgili THK'daki durumu değerlendirdi. THK'nın arızalı uçaklarının onarım yetkisinin kayyumda olduğunu belirten Yüceliş, kiralık uçaklarla yangınların söndürülemeyeceğini söyledi. Yüceliş, "Yangınlar ne kadar uzarsa o kadar para alacak kiralık firmalar. Yangın devam ettiği müddetçe para kazanan şirket yangını söndürmez" dedi.

Türkiye bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ederken, Türk Hava Kurumu'nun (THK) olaylara karşı bir atılımı olmaması vatandaşları bir hayli kızdırdı. Envanterindeki yangın söndürme araçlarının arızalı olması nedeniyle yangınlara müdahale edemeyen THK, tam anlamıyla sınıfta kaldı. Kayyumdan önce 10 yıl boyunca maaş ve prim almadan THK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Emekli Hava Albay Vasıf Yüceliş, Habertürk yazarı Yasemin Güneri'ye THK'da yaşanan durumları değerlendirdi.

"KAYYUM HER TÜRLÜ YETKİSİ VAR"

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Elmas, kayyumun yetkisi olmadığı için atıl bırakılan 6 uçağın tamir edilmediğini söylemişti. Elmas'ın bu sözlerini değerlendiren Yüceliş, kayyumun her türlü yetkisi olduğunu belirterek, "İstediği kararı alabilir. Böyle bir savunma yapılamaz. Cenap Bey'in iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Cenap Bey pilot değil. Pilot olsa çok daha iyi olurdu. Şu ana kadar pilot olmayan biri THK Başkanı olmadı. Olanlar bile amatör pilottu. Havacılıkla ilgisi olmayan biri ilk kez THK Başkanı oldu." dedi.

"YANGINLAR KİRALIK UÇAKLARLA KOLAY KOLAY SÖNDÜRÜLEMEZ"

Yasemin Güneri'nin "Kiraladığımız yangın söndürme uçakları neden yangınları söndüremiyor?" sorusuna da yanıt veren Yüceliş, kiralık uçaklarla yangınların kolay kolay söndürülemeyeceğini söyledi. Firmaların daha çok para almak için yangınları söndürmek istemediğini belirten Yücelitaş, şunları söyledi:

"Şu anda uçan yangın söndürme uçakları başka ülkelerden kiralanarak getirildi. Türkiye'de sadece THK'nın elinde uçaklar var. Bu halkın fitre ve zekat ve kurban derisiyle alınmış uçaklar bunlar. Ve maalesef uçamıyor. Orman yangınlarını söndürme görevi Orman Bakanlığı'nın. THK'nın tüzüğünde yangını söndürme görevi yok. THK böyle bir eksiklik gördüğü için elindeki paralarla bu uçakları aldı ve yangın söndürme işi THK ile özdeşleşti. Yangınlar ne kadar uzarsa o kadar para alacak kiralık firmalar. O nedenle yangınlar kiralık uçaklarla kolay kolay söndürülemez. Uçaklar yerli olsaydı cansiperane bir şekilde bu yangınlar söndürülürdü. Şirket gözüyle bakınca yangın devam ettiği müddetçe para kazanan şirket yangını kolay kolay söndürmez."