Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibine katıldı
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Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibine katıldı

Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibine katıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Fransız teknik direktör Thierry Henry, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibinde görev alacak.

Fransız teknik direktör Thierry Henry, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibinde görev alacak.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Thierry Henry'ye EURO 2020 kadrosunda tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetteki görevine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'ın altyapı antrenörü olan Henry, 2016-2018 yıllarında Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Monaco'da yaşayan Henry, 2019'da çalıştırmaya başladığı Montreal Impact'ten şubat ayında istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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