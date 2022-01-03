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THF Başkanı Uğur Kılıç'tan TMOK Başkanı Uğur Erdener'e ziyaret

THF Başkanı Uğur Kılıç'tan TMOK Başkanı Uğur Erdener'e ziyaret
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'i ziyaret etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'i ziyaret etti.

THF'den yapılan açıklamada, Olimpiyatevi'nde gerçekleşen ziyarette Erdener'in göreve yeni seçilen Kılıç'a başarı dilediği belirtildi.

Kılıç'ın da Erdener'e 61 numaralı A Milli Hentbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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