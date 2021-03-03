TFF seçimleri ne zaman yapılacak, tarihi belli mi? Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

TFF seçimleri ne zaman yapılacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En son ki Federasyon seçimleri 1 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Peki yeni TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) seçimleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.

Gündemde yer alan konuların başında TFF başkanlık seçimleri geliyor. Futbolseverler Türkiye Futbol Federasyonu yeni seçimler ne zaman yapılacak merak ediyor.

TFF (TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU) SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

En son TFF seçimleri 1 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Nihat Özdemir, 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.

Buna ek olarak TFF yeni seçim yapılacak mı, yeni seçimlerin ne zaman yapılacağı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir (5 Nisan 1950, Diyarbakır), Türk iş insanı, spor yöneticisi ve mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.

Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Ankaragücü ve Fenerbahçe'de idari görevler aldı. 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.