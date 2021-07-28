TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 16'ncı madde tekrar gündemde
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TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 16'ncı madde tekrar gündemde

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 16'ncı madde tekrar gündemde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Divan Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündem maddelerinden çıkarılan 16'ncı maddenin oy birliği ile tekrar gündeme eklendiğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Divan Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündem maddelerinden çıkarılan 16'ncı maddenin oy birliği ile tekrar gündeme eklendiğini belirtti.

Tahkim, Disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları için verilen önerge itirazlara ve toplantının 14 dakika ara verilmesine neden olmuştu. Yeniden başlayan genel kurulda Divan Başkanı Mehmet Büyükekşi, 93 imza ile verilen yeni önergenin içeriğinde Tahkim, Disiplin ve UÇK'nın bundan sonraki genel kurulda, genel kurulun seçimi ve gerçekleşmesi ile ilgili maddenin tekrar gündemde görüşmesini delege oyuna sundu. Oy birliği ile kabul edilen madde gündeme eklenerek devam edilen genel kurulda görüşülecek.

(Yunus Emre Kartal - Yunus Özkan/İHA)

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 16'ncı madde tekrar gündemde
TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 16'ncı madde tekrar gündemde
TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 16'ncı madde tekrar gündemde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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