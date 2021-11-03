TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Süper Lig'den men edilebilir

Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların karşılaşmayı tam seyirci kapasitesiyle oynama başvurusu TFF tarafından reddedilmişti. Ancak Galatasaray bu kararı tanımayarak Lokomotiv Moskova maçının tam seyirci kapasitesiyle oynanacağını açıkladı. Bu hamle sonrası sarı-kırmızılı kulüp ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

"TFF'NİN GALATASARAY'IN LİSANSINI ASKIYA ALMA VE İPTAL ETME HAKKI VAR"

Ntvspor.net'e açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Etik ve Disiplin Kurulları ile son olarak da Tahkim Kurulu üyeliği yapan Taner Ünlü, Galatasaray'ın TFF'nin açıklamasıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray'ın kararı ilginç. TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir. Organizasyonu düzenleyen, futbolun patronu TFF. Her türlü futbol faaliyetlerini yönetme hakkı TFF'nin. Futbol kulüplerini temsil etmek üzere özel hukuk kurallarına tabi TFF kurulmuştur. "Futbolu ben yönetiyorum" diyor, siz "hayır" diyorsunuz. Galatasaray'a sempatim vardır ancak koca bir kulüp nasıl böyle hukuksuz açıklamalar yapar. Şaşırıyorum. Ülkede sesi yüksek çıkanın haklı bir düşünce var. Kulüpler, TFF'nin kurallarına uymak zorunda. Uymazsa belki göz boyamak içindir. Yapabileceklerini zannetmiyorum. Daha önce Oğulcan Çağlayan için "CAS'a gideriz" dediler. Gidebildiler mi?"

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet