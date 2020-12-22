TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir

TFF Hukuk Müşavirliği, Karagümrük maçında tribüne gönderilen Galatasaray'ın hocasını dün Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Deneyimli teknik adamın dosyası, "Sportmenliğe aykırı hareket", "Hakaret" ve "Tedbire uymama" nedeniyle değerlendirilecek. İlgili maddeler uyarınca 8 maç ceza gelebilir.

Karagümrük maçında 69. dakikada itirazları sonrası kırmızı kart gören ve tribüne gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na sözlü olarak büyük tepki göstermişti. TFF Hukuk Müşavirliği Terim'i "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi, "Hakareti" nedeniyle 41. maddesi ve "Tedbire uymaması" yüzünden de 50. maddesi uyarınca Kurul'a gönderdi.

GALATASARAY'IN TAHKİM KURULU'NA GÖTÜRME HAKKI VAR

"Sportmenliğe aykırı hareket" için 1 ile 3 maç, "Hakaret" için 3 ile 7 maç, "Tedbire Uyulmaması" nedeniyle de 4 ile 12 maç arasında cezalara hüküm verilebiliyor. Futbol Disiplin Kurulu Toplantısı'nda sevk maddelerine göre Terim en alt sınırdan ceza alsa bile 8 maç takımdan uzak kalabilir. PFDK'nın kararını Galatasaray'ın Tahkim'e götürme hakkı bulunuyor.

Öte yandan maç bittikten sonra Balkovec'e vurduğu için kırmızı kart gören Marcao da tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na verildidi. Brezilyalı stoperin sevk edildiği madde 3 ile 6 maç cezayı öngörüyor.

"SEN NE BİÇİM HAKEMSİN?" SÖZÜ RAPORDA

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun Terim'e gösterdiği kırmızı kartla ilgili olarak raporunda, "Sen ne biçim hakemsin" sözleri nedeniyle Galatasaray'ın hocasını oyundan ihraç ettiğini, yazdığı öğrenildi.

(Fanatik)