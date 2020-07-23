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TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması: Kalan ödemeler sezon sonunda tamamlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş ile bugün bir toplantı gerçekleştirdiğini ve bu sezonun ödemelerinin sezon bitimiyle birlikte tamamlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada gelecek sezon sözleşme detayları hakkında fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

23.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:42

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün devam eden 2019-2020 sezonuna ilişkin kalan ödemelerin sezonun bitimi ile birlikte tamamlanacağını taahhüt ettiğini, buna ilişkin sözleşmenin de karşılıklı olarak imzalandığını açıkladı.

TFF ayrıca, önümüzdeki iki sezon için devam eden sözleşme detaylarının görüşüldüğünü ve sözleşmenin uzatılması dahil birçok konuda fikir alışverişi yapıldığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk yetkilileri arasında bugün bir toplantı yapılmıştır. Riva'daki toplantıda TFF'yi Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Digiturk'ü beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi ve diğer yetkililer temsil etmiştir.

Toplantıda Digiturk yetkilileri, devam eden 2019-2020 sezonuna ilişkin kalan ödemelerin sezonun bitimi ile birlikte tamamlanacağını taahhüt etmiş olup, buna ilişkin sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır.

Ayrıca, devam eden 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarına ilişkin sözleşme detayları ile, süre uzatılması dahil, her türlü konu masaya yatırılmış, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Sonraki iki sezonluk anlaşma detayları yeniden değerlendirilecek olup, TFF ve Digiturk, uzun yıllardır devam eden iş birliğinin artarak sürmesi konusunda kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Digiturk'e Türk futboluna değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."

TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması: Kalan ödemeler sezon sonunda tamamlanacak

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
RACO: hastalıklar, virüsler, yokluk, yoksulluk almış başını gitmiş siz hala top derdindesiniz tabi fanatikler olmasa nasıl köşeyi döneceksiniz dimi uyutmaya devam
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MEMLEKETİM: Para karsiligi yapilan tüm spor organizyasyonlari yok edilmeli.
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TADI TUZU KALMADI: Maç seyir zevkimiz kalmadı bu yüzden aboneliği mi yenilemiyorum.
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