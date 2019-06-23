TFF'den Mesut Mestan'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mesut Mestan'ı kutladı.

TFF'den Mesut Mestan'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mesut Mestan'ı kutladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Mesut Mestan ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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