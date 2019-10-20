TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Alper Oran xx, Serhat Sağır xx, Abdülhamit Söyler xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Emrecan xx, Hakan xx, Ramazan xx, Cenk xx, Muammer x (İsmail dk. 74 x), Metin xx, Onurcan xx, Muhammet xx, Serhat xx (Görkem dk. 58 x), Mehmet Gürkan xx (Yiğit dk. 77 x)
Şanlıurfaspor: Yasin xx, İbrahim Halil Durmuş x, Yusuf xx, Mehmet Halil Danış xx, Veysel xx, İsmail x (Seyfettin dk. 41 x), Ali Eren xx, Muhammed x (Mehmet Sinan Badur dk. 58 x), Fevzi xx, Rıdvan x (Mehmet Fatih Bayat dk. 80 ?), İbrahim Canlıka xx
Goller: Serhat (dk. 17), Gürkan (dk. 20) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: İbrahim Canlıka, İbrahim Halil Durmuş (Şanlıurfaspor) - ZONGULDAK