TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2 - Haberler

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TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, erteleme maçında Sarıyer'i konuk etti.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, erteleme maçında Sarıyer'i konuk etti. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Sarıyer, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: 7 Eylül

Hakemler: Adem Cinek, Sezgin Şahbaz, Kenan Özcan

Turgutluspor: Fatih x, Özgür x, Serhat x (Emirhan dk. 60 x), Emre x (Hakan dk. 46 x), Burak x (Ali Kuçik dk. 46 x), Mutlu x (Erkan dk. 46 ?) (Okan dk. 63 x), Marvin x, Ahmet x, Alper x, Hamit x, Sinan x

Sarıyer: Ömer xx, Koray xx (Cihan dk. 90+3 ?), Berat Satılmış xx (Selim dk. 71 x), Nuri xx, Mertcan xx (Hüseyin 90+3 ?), Ramazan x, Berat Çetinkaya xx, Bahri xx, Berkan xx, Adem xx (Oğuzhan dk. 85 ?), Bertul xx

Goller: Ahmet (dk. 16 k.k), Mertcan (dk.32) (Sarıyer)

Kırmızı kart: Ramazan (dk. 75) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Özgür (Turgutluspor), Ramazan, Bertul, Nuri (Sarıyer) - MANİSA

TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2

TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2

TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2

TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2

TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2

TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 Sarıyer: 2

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Turgutlu, Sarıyer, Spor, Haberler

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