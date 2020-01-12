Haberler » Spor » TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 0 - Spor

TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Elazığspor, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor ile 0-0 berabere kaldı.

12.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:14
TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Elazığspor, sahasında karşılaştığı Özel İdarespor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Yalçın Taşkunfırat xx, Barkın Güdü xx, Şenol Bektaş xx


Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Ahmet Burak Solakel xx, Murat Ceylan xx, Kadir Bekmezci xx, Cengizhan Akgün xx, Murathan Özen x (Fırat Sefa dk. 69 x), Ömer Faruk Aydemir xx, Tufan Kelleci xx (Cihan Aslan dk. 81 ?), Cihan Canpolat xx (Eren dk. 62 x), Ömer Yıldız xx


Bayburt Özel İdare: Alican Şeker xx, Alper Tursun xx (Selçuk Hakalmaz dk. 80 ?), Okan Yıldız xx, Bilal Gülden x (Mert dk. 60 x), Zafer Aydoğan xx, Rahmi Can Karadaş xx, Doğan Seçkin Şavkın xx (Serkan dk. 90 ?), Yusuf Onur Arıkan xx, Muhammet Mahmut Emir xx, İsmet Kavuştu xx, Onur Erdem Günel xx


Sarı kartlar: Murat Ceylan, Ahmet Burak, Kadir (Elazığspor), Rahmi Can (Bayburt Özel İdare) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler