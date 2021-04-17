Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Stat: AktepeHakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Emir Eray EyisoyAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk. 80 Melik Derin), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Solmaz, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 80 Hamidovic), Issah (Dk. 56 İrfan Akgün), Burak Aydın (Dk.

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk. 80 Melik Derin), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Solmaz, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 80 Hamidovic), Issah (Dk. 56 İrfan Akgün), Burak Aydın (Dk. 69 Dialiba), Barış Alper Yılmaz, Eze

Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, Yohou, Arif Morkaya, Ferhat Öztorun, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 82 Muhammed Gönülaçar), Alan (Dk. 67 Cajic), Pucko (Dk. 88 Yasin Güreler), Thuram (Dk. 88 Özgür Can Özcan)

Gol: Dk. 26 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Thuram, Dk. 45+2 Arif Morkaya, Dk. 80 Rotman, Dk. 89 Pucko (Tuzlaspor), Dk. 45+2 Barış Alper Yılmaz, Dk. 88 Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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