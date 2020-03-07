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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0- Boluspor:  1

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Keçiörengücü sahasında Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

07.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:18
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0- Boluspor:  1

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Keçiörengücü sahasında 'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Aktepe


Hakemler: Bülent Birincioğlu x, Serdar Diyadin x, Muhammet Yumak x


Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut x, Samet Akaydin xx, Cihan Can x(Erdi Dikmen dk. 46 x) x, Uğur Utlu x, İshak Çakmak xx, Cem Ekinci xx, Burak Aydın x (Süleyman Olgun dk. 77), Dialiba x, Kone x (Bokila dk. 56 x)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Devrim Taşkaya, Soner Gönül, Mendy


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Boluspor: Mosquera xx, Seth xx, İsmail Konuk xx, Fethi Özer xx, Gökhan Sazdağı xxx (Kubilay Türk Yılmaz dk. 86 ?), Cumali Bişi xx, Arif Morkaya xx, Melih Okutan xx, Halilovic xx, Mustafa Eskihellaç xx (Adilehou dk. 81?), Kidiric xx


Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Nascimento, Emre Öztürk, Mutlu Güler


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Gol: Gökhan Sazdağı (dk. 23) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Hüsamettin Tut, Uğur Utku, Samet Akaydin (Keçiörengücü), Seth, Kidiric, Arif Morkaya (Boluspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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