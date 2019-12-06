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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - C. G. Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig'in 14. haftasının açılış maçında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

06.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:23
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - C. G. Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig'in 14. haftasının açılış maçında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


8. dakikada gelişen misafir takım atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in şutu yan ağlarda kaldı.


25. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ferhat'ın ortasına iyi yükselen , meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


41. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Jesse, topu Emre Güral ile buluşturdu. Tecrübeli golcü müsait pozisyonda farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0


58. dakikada Emircan'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci kornere tokatladı.


61. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında sağ çaprazda topla buluşan Emre'nin düzgün vuruşu direkten döndü.


64. dakikada Muharrem'in sağ kanattan ortasında topu önünde bulan Serkan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1


84. dakikada sol tarafta topla buluşan Mehmet'in Özcan'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Jesse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1


Stat: Yeni Eskişehir Atatürk


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Bersan Duran xx, Hüseyin Aylak xx


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Sissoko x (Furkan Balaban dk. 89 ?), Berkay Dabanlı xx, Jesse xx, Emre Güral xx (Kıvanç Karakaş dk. 82 x), Ferhat Kiraz xx (Alperen Kocabaş dk. 71 xx), Issah xx, Erdal Akdari xx, Hakan Aslantaş xx, Mehmet Özcan xx, Cemali Sertel xx


Yedekler: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, İbrahim Halil Öner, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Emre Kurt xx, Timur Temeltaş xx, Marıus Lazar xx (Raid Nouru dk. 88 ?), Emircan Altıntaş x, Emmanuel Akabueze xx (Bahadır Taşdelen dk. 46 x), Mango Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu xx (Muhammed Gönülaçar dk. 88 ?), Muharrem Öner xx, Gomis xx


Yedekler: Talha Cengiz Demirtaş, Aykut Emre Yakut, Mehmet Seyfettin Sedef, İhsan Futkan Deniz, Yunus Emre Gedik


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Emre Güral (dk. 25 ve 43), Jesse (dk. 84) (Eskişehirspor), Serkan (dk. 64) (C. G. Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Kamal Issah, Berkay Dambanlı (Eskişehirspor), Ahmet Taşyürek (Teknik Direktör), Mango Fernantes, Emircan (C. G. Ümraniyespor) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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