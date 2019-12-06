TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - C. G. Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig'in 14. haftasının açılış maçında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 14. haftasının açılış maçında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada gelişen misafir takım atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in şutu yan ağlarda kaldı.
25. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ferhat'ın ortasına iyi yükselen Emre Güral, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
41. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Jesse, topu Emre Güral ile buluşturdu. Tecrübeli golcü müsait pozisyonda farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0
58. dakikada Emircan'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci kornere tokatladı.
61. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında sağ çaprazda topla buluşan Emre'nin düzgün vuruşu direkten döndü.
64. dakikada Muharrem'in sağ kanattan ortasında topu önünde bulan Serkan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1
84. dakikada sol tarafta topla buluşan Mehmet'in Özcan'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Jesse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Yeni Eskişehir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Bersan Duran xx, Hüseyin Aylak xx
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Sissoko x (Furkan Balaban dk. 89 ?), Berkay Dabanlı xx, Jesse xx, Emre Güral xx (Kıvanç Karakaş dk. 82 x), Ferhat Kiraz xx (Alperen Kocabaş dk. 71 xx), Issah xx, Erdal Akdari xx, Hakan Aslantaş xx, Mehmet Özcan xx, Cemali Sertel xx
Yedekler: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, İbrahim Halil Öner, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Emre Kurt xx, Timur Temeltaş xx, Marıus Lazar xx (Raid Nouru dk. 88 ?), Emircan Altıntaş x, Emmanuel Akabueze xx (Bahadır Taşdelen dk. 46 x), Mango Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu xx (Muhammed Gönülaçar dk. 88 ?), Muharrem Öner xx, Gomis xx
Yedekler: Talha Cengiz Demirtaş, Aykut Emre Yakut, Mehmet Seyfettin Sedef, İhsan Futkan Deniz, Yunus Emre Gedik
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Emre Güral (dk. 25 ve 43), Jesse (dk. 84) (Eskişehirspor), Serkan (dk. 64) (C. G. Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Kamal Issah, Berkay Dambanlı (Eskişehirspor), Ahmet Taşyürek (Teknik Direktör), Mango Fernantes, Emircan (C. G. Ümraniyespor) - ESKİŞEHİR