Tff 1. Lig'den 2. Lig'e
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, TFF 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nden Ferhat Çulcuoğlu ile anlaştı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, TFF 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nden Ferhat Çulcuoğlu ile anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ferhat Çulcuoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Fenerbahçe altyapısında başladıktan sonra Turgutluspor'a transfer olan Ferhat Çulcuoğlu, Göztepe, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Medipol Başakşehir, Bucaspor ve MKE Ankaragücü formaları giydi.
30 yaşındaki futbolcu MKE Ankaragücü ile bu sezon TFF 1. Lig'de 3 maça çıkmıştı.
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