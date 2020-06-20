HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde ağırladığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Eskişehirspor: 0
20.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:13

TFF 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde ağırladığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada sağ kanattan Obertan'ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Pote sert vurdu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada İbrahim Akdağ'ın köşe vuruşundan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Pote kafayla topu filelere gönderdi. Maçın hakemi Pote'nin faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

24. dakikada Hasan'ın ortasında Scuk'un kafayla topu aşırdı Pote'nin arka direkte kafa vuruşunda top direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Scuk'un pasıyla topla buluşan Pote kaleci ile karşı karşıya kaldı, Pote'nin sert şutunda top kaleci Melih'ten döndü.

37. dakikada İbrahim'in pasıyla topla buluşan Pote'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

51. dakikada sağ taraftan Sissoko'nun ortasında ceza sahası içinde Pote'nin sert şutu kalecide kaldı.

75. dakikada Obertan'ın pasında topla buluşan Hamroun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Melih gole izin vermedi.

90+3. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte Hasan kafayla topu içeri çevirdi. Uygun pozisyondaki Batuhan kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Sezgin Çınar xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Osman xx, Hasan xx, Mücahit xx, Scuk xx (Batuhan dk. 77 xxx), Obertan xxx, İbrahim xx, Sissoko xxx (Cenk Ahmet dk. 77 xx), Hasan Ayaroğlu xx (Oltan dk. 64 xx), Pote xxx (Hamroun dk. 64 xx)

Yedekler: Kayacan, Merthan, Emrah

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Eskişehirspor: Melih xx, Mevlüt xx, Sezgin xx, Furkan xx, Erdal xx, Hasan Ulaş Uyğur xx (Berkay dk. 82 ?), Mehmet xxx, Furgan xx, Bedirhan xxx (Bilal dk. 89 ?), Mete Kaan Demir xx, İbrahim Halil Öner xx (Onur dk. 62 xx)

Yedekler: Ebrar, Muhammet Akbulut, Doğukan, Tolga, Buğra

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Gol: Batuhan (dk. 90+3) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Batuhan Artarslan, Murat Uçar, İbrahim (BB Erzurumspor), Hasan Ulaş, Sezgin, Furkan (Eskişehirspor) - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Spor
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi Spor
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Denizli'de ikinci yarı başladı! Canlı anlatım Spor
Denizli'de ikinci yarı başladı! Canlı anlatım
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı Spor
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Spor
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Berat Albayrak Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Sezen Aksu Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Lgs Kaza Bodrum
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Eskişehirspor: 0 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 22:21:01. #1.14#
title