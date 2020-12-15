TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3
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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3

15.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:30
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3

TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Yılport Samsunspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Yılport Samsunspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada gelişen Samsunspor atağında Savicevoc'in ortasında ceza sahası içinde Kevin Boli'nin gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

19. dakikada Guido Koçer'in pası ile topla buluşan Nadir Çiftçi'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada İsmail Yüksek'in pası ile topla buluşan Francis Ezeh'in sert şutu kaleci Nurullah Aslan'da kaldı.

49. dakikada Guido Koçer'in uzun pasında kaleci Vukovic'den seken topu Nadir Çiftçi boş kaleye gönderdi. 0-2

58. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'in uzun pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Francis Ezeh kaleci Nuraullah'ın solunda topu filelere yolladı. 1-2

77. dakikada Erhan Kartal'ın pası ile kale önünde topla buluşan Vukan Savicevic topu ağlarla buluşturdu. 1-3

Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, Mustafa Sönmez xxx, Kamil Çetin xxx

Balıkesirspor: Andrija Vukovic xx, Abdulhamid Yıldız x, Abraham Nwankwo xx (Serdar Güncü dk. 46 xx), Doğa İşeri xx (Uğur Aygören dk. 68 x), Berat Aydoğdu x, İsmail Yüksek xx, Oltion Bilalli x (Dersim Sahan Kaynak dk. 41 xx, Anıl Taşdemir dk. 68 x), Cumali Bişi xx, Foxi Ketheovama xx, Birol Parlak xx, Francis Ezeh xxx

Yedekler: Yiğithan Kır, Abdülkadir Kayalı, Celal Emir Dede, Ayberk Kaygısız, Oğuz Han Aynaoğlu, Cedric Kore

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan xxx, Kevin Boli xx, Gudio Koçer xxx, Vukan Savicevic xxx (Ahmethan Köse dk. 85 ?), Gökhan Alsan xx (Oğuz Gürbulak dk. 66 x), Burak Çalık xx (Oppong Anane-Gyasi dk. 73 x), Ferhat Çulcuoğlu xx, Kerem Can Akyuz xx, Erhan Kartal xx, Nadir Çiftçi xxx (Rahman Buğra Çağıran dk. 85 ?), Erkam Reşmen xx

Yedekler: Ahmet Altın, Yalçın Kılınç, İlyas Kubilay Yavuz, Enes İslam İlkin

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Nadir Çiftçi (dk. 19 ve 49), Vukan Savisevic (dk. 77) (Samsunspor), Francis Ezeh (dk. 58) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Kerem Can Akyüz, Nadir Çiftçi, Ferhat Çulcuoğlu (Samsunspor) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Yılport Samsunspor: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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