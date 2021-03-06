TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 Menemenspor: 1
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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 Menemenspor: 1

06.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:09
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 Menemenspor: 1

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yasin Kol xx, Serdar Diyadin xx, Burak Cansız xx

Ankaraspor: Mejias xx, Levet Gülen xx, Ercan Yazıcı xx, Mudimu xx, Ali Ülgen xx (Gökhan Akkan dk. 83 x), Blagojevic xx, Barış Zeren xx (Tevfik Altındağ dk. 89 ?), Mahmut Akan xx, Olatunbosun xx, Engin Bekdemir xx (Halil İbrahim Esen dk. 57 xx), Umar xx (Darko Bodul dk. 89 ?)

Yedekler: Berk Balaban, Mehmet Tuğrul Başkan, Azad Toptik, Aydın Karabulut

Teknik Direktör: Ümit Özat

Menemenspor: Emre Selen xx, Abdulkadir Öksüz xx, Ömer Şahbaş xx, Emir Han Topçu xx, Emre Batuhan Adıgüzel xx (Okan Yılmaz dk. 83 ?), Traore xx (Aydın Yılmaz dk. 70 x), Adamu xx, Tayfun Aydoğan xx (Berkay Samancı 90+5 ?), Omar xx, Rasheed xx (Mehmet Aydemiz dk. 83 ?), Simon Zenke xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46 xx)

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Bekir Can Sönmez, Ba, Cem Çelik, Alaattin Hamza Ok

Teknik Direktör: Ümit Karan

Goller: Umar (dk. 19) (Ankaraspor), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 90+2) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Blagojevic, Engin Bekdemir, Umar, Halil İbrahim Esen, Ali Ülgen, Tevfik Ülgen (Ankaraspor), Emir Han Topçu (Menemenspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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