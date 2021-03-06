TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yasin Kol xx, Serdar Diyadin xx, Burak Cansız xx
Ankaraspor: Mejias xx, Levet Gülen xx, Ercan Yazıcı xx, Mudimu xx, Ali Ülgen xx (Gökhan Akkan dk. 83 x), Blagojevic xx, Barış Zeren xx (Tevfik Altındağ dk. 89 ?), Mahmut Akan xx, Olatunbosun xx, Engin Bekdemir xx (Halil İbrahim Esen dk. 57 xx), Umar xx (Darko Bodul dk. 89 ?)
Yedekler: Berk Balaban, Mehmet Tuğrul Başkan, Azad Toptik, Aydın Karabulut
Teknik Direktör: Ümit Özat
Menemenspor: Emre Selen xx, Abdulkadir Öksüz xx, Ömer Şahbaş xx, Emir Han Topçu xx, Emre Batuhan Adıgüzel xx (Okan Yılmaz dk. 83 ?), Traore xx (Aydın Yılmaz dk. 70 x), Adamu xx, Tayfun Aydoğan xx (Berkay Samancı 90+5 ?), Omar xx, Rasheed xx (Mehmet Aydemiz dk. 83 ?), Simon Zenke xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46 xx)
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Bekir Can Sönmez, Ba, Cem Çelik, Alaattin Hamza Ok
Teknik Direktör: Ümit Karan
Goller: Umar (dk. 19) (Ankaraspor), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 90+2) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Blagojevic, Engin Bekdemir, Umar, Halil İbrahim Esen, Ali Ülgen, Tevfik Ülgen (Ankaraspor), Emir Han Topçu (Menemenspor) - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı