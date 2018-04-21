Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından tezgahlardaki taze balık, küçük tekne balıkçıları tarafından karşılanıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağının 15 Nisan'da başladığını ancak küçük tekne balıkçıları için av yasağı olmadığını, onların avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Küçük tekne balıkçılarının tezgahlara taze balık yetiştirmek için sabahın erken saatlerinde mesailerine başladığını belirten Pehlivanoğlu, av yasağının gırgır ve trol teknelerini kapsadığını aktardı.

Pehlivanoğlu, küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"12 metre, 5 metre gibi küçük tekne balıkçıları balık avına devam ediyor. Küçük tekne balıkları avlanmaya devam ettiği için tezgahlardaki balıkların hepsi taze. Vatandaşlarımız av yasağı olduğu için balıkların buzhanelerden alındığını, taze olmadığını düşünüyor. Bu yanlıştır. Tezgahlarda her zaman taze balık var. Yasak sadece trol ve gırgır teknelerine var. Vatandaşlarımız güvenle tezgahlardaki balıkları alıp tüketebilir."

Balıkçı Hasan Erol, küçük tekne balıkçıları tarafından avlanan taze balıkları her gün tezgahlarında satışa sunduklarını aktardı.

Erol, vatandaşların yasakla beraber artık taze balık olmayacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek, "15 Nisan'dan sonra büyük gırgırlara av yasağı geldi. 'Yasak var.' diye balık çıkmayacak, balık olmayacak diye bir şey yok. Küçük tekne balıkçıları avlanmaya devam ediyor. Şimdi istavrit, hamsi ve çinekop çıkıyor. Mevsim balığı olarak menekşe çıkmaya başladı. 11 metreye kadar olan tekneler denize ağ atmaya devam ediyor. Onlar avlanmaya devam ettiği için taze balık her zaman var tezgahlarda mevcut." diye konuştu.