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Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.

Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Gazişehir  Gaziantep, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Elazığspor'da Hora, penaltı atışını  değerlendiremedi.

Bu sonuçla Elazığspor 38 puanda kalırken, Gazişehir Gaziantep puanını 44'e yükseltti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Özgür Ertem, Önder Yılmaz

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Alpaslan Öztürk, Bjarnason,  Tatos (Dk. 86 Kadir Bekmezci), Hora (Dk. 63 Mertan Caner Öztürk), Diarra, Murat  Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Orhan Şam (Dk. 5 Fatih Serkan Kurtuluş),  Tom

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Tugay  Kacar (Dk. 49 Segbefia), Adama Ba (Dk. 83 Serdar Deliktaş), Özgür Can Özcan,  Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Okan Derici (Dk. 61  Muhammed Himmet Ertürk)

Goller: Dk. 36 Adama Ba, Dk. 90 İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep),  Dk. 73 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 İsmail Konuk, Dk. 39 Gökhan Alsan, Dk. 69  Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Dk. 45 Alpaslan Öztürk, Dk. 65 Murat Akça, Dk. 82  Tom, Dk. 88 Canberk Dilaver (Tetiş Yapı Elazığspor)

Kaynak: Skorer

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