Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2
Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Elazığspor'da Hora, penaltı atışını değerlendiremedi.
Bu sonuçla Elazığspor 38 puanda kalırken, Gazişehir Gaziantep puanını 44'e yükseltti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Özgür Ertem, Önder Yılmaz
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Tatos (Dk. 86 Kadir Bekmezci), Hora (Dk. 63 Mertan Caner Öztürk), Diarra, Murat Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Orhan Şam (Dk. 5 Fatih Serkan Kurtuluş), Tom
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Tugay Kacar (Dk. 49 Segbefia), Adama Ba (Dk. 83 Serdar Deliktaş), Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Okan Derici (Dk. 61 Muhammed Himmet Ertürk)
Goller: Dk. 36 Adama Ba, Dk. 90 İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Dk. 73 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 İsmail Konuk, Dk. 39 Gökhan Alsan, Dk. 69 Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Dk. 45 Alpaslan Öztürk, Dk. 65 Murat Akça, Dk. 82 Tom, Dk. 88 Canberk Dilaver (Tetiş Yapı Elazığspor)