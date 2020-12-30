Tescillenen Posof fasulyesi tanıtıldı

Ardahan'da Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen "Posof fasulyesi", Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Coğrafi işaret alarak tescillenen "Posof fasulyesi", düzenlenen etkinliklerle tanıtılmaya devam ediliyor. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından düzenlenen tanıtım programına Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof Kaymakamı Murat Mete, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Posof Hükümet Konağı önünde karşılanan Vali Öner ve beraberindeki heyet, kaymakamlık makamına geçti. Heyet buradan Posof Belediyesine geçerek Başkan Ulgar ile bir araya geldi. Burada Başkan Ulgar, Vali Hüseyin Öner'e program hakkında bilgi verdi. Belediye binası toplantı salonunda yapılan toplantıda Vali Öner, yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ve doğal ürünlerin önemini anlatarak, üretilmesi için gerekenlerin yapılacağı müjdesini verdi.

Davetlilere tescillenen Posof fasulyesi, Posof elması, Posof cevizi ve Posof kuşburnu marmelatı hediye edilirken, ayrıca daha önce tescillenen Posof içi dışı kırmızı elmanın maketi Vali Öner'e hediye edildi. Davetlilere Posof fasulyesi ikram edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı