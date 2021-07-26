Tesadüfen bulduğu cipsi sosyal medyada paylaşan 13 yaşındaki kız, 125 bin lira kazandı
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Tesadüfen bulduğu cipsi sosyal medyada paylaşan 13 yaşındaki kız, 125 bin lira kazandı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Avustralya'da 13 yaşındaki bir kız, tesadüfen bulduğu ve pofuduk görünümüyle dikkat çeken cipsi TikTok'a yükledi. Takipçilerinin ısrarı sonrası cipsi internetten satışa koyan kız, cips markasının kendisiyle iletişime geçmesi ile büyük bir şok yaşadı. Bu ilginç hikaye sonrasında cips, yaklaşık 125 bin TL karşılığında satıldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde yaşayan Rylee Stuart, 19 Temmuz'da TikTok'a yüklediği videoda, bulduğu ilginç bir cips parçasını takipçileriyle paylaştı.

"YEMELİ MİYİM?"

Stuart, her köşesinden şişmiş bir cipsin görüntüsünü kaydederek "Pofuduk bir cips buldum. Lütfen söyler misiniz bu değerli bir şey mi yoksa yemeli miyim?" diye sordu. Sosyal medyada viral olan videoya yapılan yorumlarda takipçileri Stuart'a cips parçasını internetten satmasını söyledi.

SATIŞA ÇIKARDI

Bunun üzerine cipsi 0,99 Avustralya dolarına (yaklaşık 6,25 TL) açık artırmaya çıkaran Rylee'nin ilanına kısa süre içinde teklifler yağmaya başladı.

125 BİN TL'YE SATILDI

Öte yandan, cips markası kızla iletişime geçti ve satış ilanı kapatıldı. Cips şirketinin pazarlama müdürü Vandita Pandey, "Rylee ve ailesi için geçen birkaç gün hareketliydi, hikayesini takip etmeye bayıldık" dedi. Marka, mısır cipsini 20 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 125 bin TL) satın aldı.

Independent'ın haberine göre Pandey açıklamasında, "Rylee'nin cesareti ve girişimci ruhundan çok etkilendik, dolayısıyla Stuart ailesinin cips sevgisini ödüllendirmek istedik" ifadelerine yer verdi. Stuart ise cipsi başta yemeyi düşündüğünü ama son anda vazgeçip ne olur ne olmaz diye parçayı saklamaya karar verdiğini söyledi.

Tesadüfen bulduğu cipsi sosyal medyada paylaşan 13 yaşındaki kız, 125 bin lira kazandı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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