Terzi çıraklığı üniversitelere yenildi
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Terzi çıraklığı üniversitelere yenildi

11.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:29
Terzi çıraklığı üniversitelere yenildi

Terzilik zanaatında çırak yetiştirmek artık bir hayal haline geldi.

Terzilik zanaatında çırak yetiştirmek artık bir hayal haline geldi. 54 yıldır terzilik yapan Adem Öztürk ise, "Benim ilkokul öğretmenin lise 2 terkti ama şimdi üniversiteliler sokakta boş geziyor" dedi.

Bir dönemin en iyi mesleklerinden terzilikte eski şaşalı günlerinden eser kalmadı. Hem hazır giyim sektörünün gelişmesi hem de öğrencilerin terzilik zanaatına meraklı olmaması terzilerin çırak bulmasını imkansız hale getiriyor.

Okuyan öğrenciler arasında meslek yapacak öğrencilerin seçilmesi gerektiğinin savunan 54 yıllık terzi Adem Öztürk, "Tekstilin her yerinde çalışmış işi bilen birisiyim. Tekstil ile terzi çıraklığını ayrı ayrı düşünmek lazım. Yarınını ustasından bekleyen adamı yetiştirme şansı yok. Çünkü bizim ülkemiz bunu kaybetti. Benim ilkokul öğretmenin lise 2 terkti ama şimdi üniversiteliler sokakta boş geziyor. Bu çocukları çırak alırsak bunlara ne vermemiz gerekiyor. Bu çocukları konfeksiyonda bant makinecisi yaparsak onlara bakabiliriz. Lakin bu sefer çok ürün üretmemiz gerekecek. Yani şu an devletin okuyan çocuklar içerisinden meslek yapacak öğrencileri seçmesi lazım" dedi.

"Bizim mesleğimiz kainat biterse biter"

Terzilerin modern kumaşlar ve makinelerle kendilerini güncellemeleri gerektiğini belirten Öztürk, "Bizim küçük esnafımızın yeniden dükkan açma şansı yok. Bir paça yapmakla bu iş yürümez. Kendilerini güncellemeleri gerekiyor günün kumaşlarına, makinelerine göre güncellemeleri gerekiyor. Makineler çok pahalı bir ilik makinesi 50 bin TL. Akşama kadar ilik yapacak ki o para çıksın. Bu meslek kolay değil. Bizim mesleğimiz kainat biterse biter" diye konuştu. - SAMSUN

Terzi çıraklığı üniversitelere yenildi
Terzi çıraklığı üniversitelere yenildi
Terzi çıraklığı üniversitelere yenildi
Terzi çıraklığı üniversitelere yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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