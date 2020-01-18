: Temmuz 2019'da göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, tam bir faiz avcısı çıktı

18.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:36

Haberler.com/ Mesut ŞAHİN

Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, faiz indirimine karşı çıkan bir isimdi. Bu nedenden dolayı Temmuz 2019'da görevden alındı. Yerine yardımcısı olan Murat Uysal Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Uysal, göreve geldiğinde politika faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyordu. Ancak aradan geçen 7 aylık süreçte Murat Uysal başkanlığındaki Merkez Bankası faizleri 1.275 baz puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 11,25'e indirdi.

İLK AYINDA 425 BAZ PUANLIK İNDİRİME GİTTİ

Uysal, göreve geldiği ilk ay olan Temmuz 2019'da 425 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece yüzde 24 olan politika faizi yüzde 19,75 oldu. Uysal başkanlığındaki Merkez Bankası ikinci faiz indirimini Eylül 2019'da gerçekleştirdi. 325 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası yüzde 19,75 olan politika faizini yüzde 16,50'ye çekti. Böylece Merkez Bankası 3 aylık süreçte 750 baz puan faiz indirimine gitmiş oldu.

FAİZ İNDİRİMİNE ARA VERMEDİ

Uysal, bu tarihten sonrada faiz indirimlerine devam etti. Ekim 2019 döneminde 250 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası, faizi yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Aralık 2019 tarihinde bir kez daha faiz indirimi kararı alan Merkez, 200 baz puanlık indirimle yüzde 14 olan politika faizini yüzde 12'ye çekti. Böylece Merkez Bankası 6 aylık süreçte faizi 1.200 puan indirdi.

FAİZ AVCISI, 7 AYDA 1.275 BAZ PUAN İNDİRİM YAPTI

Merkez Bankası son faiz toplantısını ise Ocak 2020'de yaptı. Piyasalar kararı merakla beklerken, Merkez Bankası faiz indirimine 2020 yılında da devam etti. 75 baz puanlık indirime giden Merkez, yüzde 12 olan faizi yüzde 11,75'e çekti. Böylece yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'la birlikte 7 ayda 1.275 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu. Bu özelliği ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, piyasalarda 'faiz avcısı' olarak anılmaya başlandı.

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