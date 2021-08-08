Temizlik işçiliğinden maratona
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Temizlik işçiliğinden maratona

Temizlik işçiliğinden maratona
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MANİSA'da 2004 yılında "Polis Gücü Halk Koşusu" ile maraton kariyerine başlayan temizlik işçisi Ahmet Bayram (47), profesyonel olarak 2014 yılında başladığı atletizmde 500'ü aşkın, kupa ve madalya kazandı.

MANİSA'da 2004 yılında "Polis Gücü Halk Koşusu" ile maraton kariyerine başlayan temizlik işçisi Ahmet Bayram (47), profesyonel olarak 2014 yılında başladığı atletizmde 500'ü aşkın, kupa ve madalya kazandı. Bayram, "İçinizde çalışma isteği yoksa başarı gelmez. İçinizde istek ve azim varsa başarı zaten kendiliğinden gelir" diye konuştu. 

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2004 yılında arkadaşlarıyla girdiği iddia sonrasında Polis Gücü Halk Koşusu'na katılan evli, 4 çocuk babası Ahmet Bayram, yarışmada 5'inci oldu. Yarışma öncesi numara almaması sebebiyle diskalifiye edilen Bayram, azmederek bir sonraki sene katıldığı yarışmada 2'ncilik elde etti. Polis Gücü Antrenörü Suat Çetinkaya'nın dikkatini çeken Ahmet Bayram, Çetinkaya'nın yönlendirmesiyle atletizme başladı. 

FABRİKAYA KOŞARAK HAZIRLANDI

Fabrika işçisi Ahmet Bayram, o dönem yarışlara evinden çalıştığı fabrikaya koşarak hazırlandı. Servis kullanmayan ve her gün 20 kilometre koşan Bayram, gece vardiyasının kendisini etkilemesi sebebiyle işini bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne temizlik işçisi olarak başlayan Bayram, başarılarına yenilerini ekledi ve son olarak 2014'te Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Wings For Life World Run İzmir 2016, 43. Uluslararası Saedinenie Yarı Maratonu, Uluslararası Mersin Maratonu, Adana Kurtuluş Maratonu ve Vodafone İstanbul Maratonu gibi pek çok yarışta başarılar elde eden Ahmet Bayram, 500'ü aşkın kupa ve madalya aldı. Bayram'ın kupa ve madalyaları Manisa Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde sergileniyor.

"HERKES HAYALİNİN PEŞİNDEN GİTMELİDİR"

Manisa'da 19 yıldır koştuğunu belirten Ahmet Bayram, daha önce bir fabrikada, ardından da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde temizlik elemanı olarak çalıştığını ifade etti. Bayram şöyle devam etti: "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde temizlik elamanı olarak çalışmaya başladım. Büyükşehir Belediyesi ile irtibat halindeydim. 2014 yılından bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesi adına çalışıyorum. İyi ki de bu kulübe gelmişim. Herkes hayali varsa hayalinin peşinden gitmelidir. Hayale ulaşmak için çalışmak gerekir. Çalışılmadığında başarı olmuyor. Tüm branşlar için çalışmak şarttır. İçinizde çalışma isteği yoksa başarı gelmez. İçinizde istek, azim varsa başarı zaten kendiliğinden gelir. Başarı da destek de önemli."

- Manisa

Temizlik işçiliğinden maratona
Temizlik işçiliğinden maratona
Temizlik işçiliğinden maratona
Temizlik işçiliğinden maratona
Temizlik işçiliğinden maratona
Temizlik işçiliğinden maratona
Temizlik işçiliğinden maratona
Temizlik işçiliğinden maratona

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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