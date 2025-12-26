Haberler

Vepara'ya 'suç gelirlerini aklama' soruşturması: 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Vepara'ya 'suç gelirlerini aklama' soruşturması: 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu Vepara hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' nedeniyle soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Elektronik para ve ödeme platformu Vepara hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, altı ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilen iller İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerine atıfta bulunuluyor.

Açıklamada, yasa dışı bahis ve yasa dışı dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu belirtiliyor.

Sisteme sokulan paraların çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı kaydediliyor.

Soruşturma kapsamında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüpheliler, "para nakline aracılık etmek" ile suçlanıyor.

Mali suçlarla mücadele ekipleri, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası gibi amaçlarla şüpheli adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirdi.

Başsavcılık elektronik ödeme şirketleri Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO'ya yönelik olarak da kara para soruşturmaları da yürütüyor.

BBC
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum

Soyadı "Sabancı" ama "Geçinemiyorum" diye dert yandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı! 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın

8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı