Vepara'ya 'suç gelirlerini aklama' soruşturması: 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Elektronik para ve ödeme platformu Vepara hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, altı ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilen iller İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerine atıfta bulunuluyor.

Açıklamada, yasa dışı bahis ve yasa dışı dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu belirtiliyor.

Sisteme sokulan paraların çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı kaydediliyor.

Soruşturma kapsamında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüpheliler, "para nakline aracılık etmek" ile suçlanıyor.

Mali suçlarla mücadele ekipleri, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası gibi amaçlarla şüpheli adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirdi.

Başsavcılık elektronik ödeme şirketleri Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO'ya yönelik olarak da kara para soruşturmaları da yürütüyor.