SEDDK, e-Devlet'teki Özel Sigortalarım sayfasını faz II ile genişletti

SEDDK, e-Devlet'teki Özel Sigortalarım sayfasını faz II ile genişlettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SEDDK, e-Devlet'teki ‘Özel Sigortalarım’ sayfasının kapsamını tamamlanan faz II çalışmalarıyla genişletti. Vatandaşlar artık eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına, kusur oranlarına, tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçelere ve poliçe yenileme uyarılarına erişebilecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından, 'e-Devlet/Özel Sigortalarım' sayfasının kapsamı tamamlanan faz II çalışmalarıyla birlikte genişletildi.
Vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için SEDDK tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla sürdürülen 'e-Devlet/Özel Sigortalarım' sayfasının kapsamı tamamlanan faz II çalışmalarıyla birlikte genişletildi.
Böylelikle vatandaşlar e-Devlet üzerinden; hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecek.