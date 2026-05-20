Haberler

Rusya'nın en büyük bankası Sber, GigaChat'te Çin çiplerini kullanmak istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın en büyük bankası Sber'in CEO'su German Gref, yapay zeka asistanı GigaChat'te henüz Çin teknolojilerinin kullanılmadığını ancak gelecekte Çin çiplerinden faydalanmayı umduklarını açıkladı. Gref, Putin'in Pekin ziyareti sırasında bu açıklamayı yaptı.

Rusya'nın en büyük bankası Sber'in Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, bankanın geliştirdiği yapay zeka asistanı GigaChat'te halihazırda Çin teknolojilerinin kullanılmadığını ancak gelecekte Çin çiplerini kullanmak istediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Pekin ziyaretinde eşlik eden Gref, Rus devlet televizyonu "Pervıy Kanal"a açıklamalarda bulundu.

GigaChat'te Çin teknolojilerinin kullanılıp kullanılmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Gref, "Hayır, henüz değil." dedi.

Gref, Çin üretimi çiplerin ilerleyen dönemde GigaChat kapsamında kullanılabileceğini belirterek, "Ancak zamanla GigaChat'i kullanırken Çin çiplerinden faydalanabileceğimizi umuyoruz. Şimdilik bunları kullanmıyoruz." ifadesini kullandı.

Sber teknoloji ekosistemi alanında da önemli yatırımlar yapmaya başladı

Ülkenin en büyük bankası konumundaki Sber, son yıllarda eski adı Sberbank'ı değiştirerek teknoloji ekosistemi alanında da önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı.

Sber tarafından geliştirilen GigaChat, Rusya'nın yapay zeka alanındaki en önemli projeleri arasında gösteriliyor. Banka, son dönemde yapay zeka teknolojilerinin finans, kamu hizmetleri ve kurumsal çözümler alanında kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Rusya, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde, özellikle gelişmiş çip ve elektronik bileşenlerde dış tedarike bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Putin'in Çin'in başkenti Pekin'de ziyareti dün başlarken, bugün de iki ülke heyetlerinin katılımıyla çeşitli görüşmeler yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni’nin Modi'yi karşıladığı kıyafet gündem oldu: Evinin bahçesinde gibi

Resmi zirveye damga vurdu! Meloni'yi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Korkutan görüntü! Yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı