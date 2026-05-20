Rusya'nın en büyük bankası Sber, GigaChat'te Çin çiplerini kullanmak istiyor

Rusya'nın en büyük bankası Sber'in Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, bankanın geliştirdiği yapay zeka asistanı GigaChat'te halihazırda Çin teknolojilerinin kullanılmadığını ancak gelecekte Çin çiplerini kullanmak istediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Pekin ziyaretinde eşlik eden Gref, Rus devlet televizyonu "Pervıy Kanal"a açıklamalarda bulundu.

GigaChat'te Çin teknolojilerinin kullanılıp kullanılmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Gref, "Hayır, henüz değil." dedi.

Gref, Çin üretimi çiplerin ilerleyen dönemde GigaChat kapsamında kullanılabileceğini belirterek, "Ancak zamanla GigaChat'i kullanırken Çin çiplerinden faydalanabileceğimizi umuyoruz. Şimdilik bunları kullanmıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkenin en büyük bankası konumundaki Sber, son yıllarda eski adı Sberbank'ı değiştirerek teknoloji ekosistemi alanında da önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı.

Sber tarafından geliştirilen GigaChat, Rusya'nın yapay zeka alanındaki en önemli projeleri arasında gösteriliyor. Banka, son dönemde yapay zeka teknolojilerinin finans, kamu hizmetleri ve kurumsal çözümler alanında kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Rusya, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde, özellikle gelişmiş çip ve elektronik bileşenlerde dış tedarike bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Putin'in Çin'in başkenti Pekin'de ziyareti dün başlarken, bugün de iki ülke heyetlerinin katılımıyla çeşitli görüşmeler yapılması bekleniyor.