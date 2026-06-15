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Bakan Kacır: "Nisanda sanayi üretimi yıllık yüzde 6,0 arttı"

Bakan Kacır: 'Nisanda sanayi üretimi yıllık yüzde 6,0 arttı'
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nisan ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 6,0, imalat sanayii üretiminin ise yüzde 6,8 arttığını açıkladı. Yüksek teknoloji grubu üretiminde yüzde 36,8 yükseliş kaydedildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nisan ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 6,0, imalat sanayii üretiminin ise yüzde 6,8 arttığını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

"Nisanda sanayi üretimi yıllık yüzde 6,0 arttı"

Türk sanayisinin güçlü üretimini sürdürdüğünü belirten Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Türk sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Nisanda sanayi üretimi yıllık yüzde 6,0 artarken, imalat sanayii üretiminde yüzde 6,8 artış kaydedildi. Yüksek teknoloji grubu üretimi yüzde 36,8 yükseliş gösterdi. Sanayi üretiminde aylık bazda artış yüzde 3,7 oldu."

Kacır paylaşımında ayrıca, "Katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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