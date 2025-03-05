Rusya'dan Zoom ve Pinterest'e 27 milyon ruble ceza

Rusya'da, Zoom ve Pinterest'e kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmedikleri gerekçesiyle toplam 27 milyon ruble (yaklaşık 300 bin dolar) ceza verildi.

RUSYA'DA ZOOM VE PİNTEREST'E REKOR CEZA

Zoom ve Pinterest aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Söz konusu platformlarda kullanıcıların verilerinin Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Zoom'un 15, Pinterest'in 12 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, Zoom ve Pinterest'in yanı sıra Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.