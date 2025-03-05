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Rusya'dan Zoom ve Pinterest'e 27 milyon ruble ceza

Rusya'dan Zoom ve Pinterest'e 27 milyon ruble ceza
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Rusya, kullanıcı verilerini ülkede yerelleştirmedikleri gerekçesiyle Zoom ve Pinterest'e toplam 27 milyon ruble ceza verdi. Mahkeme, Zoom'un 15 milyon, Pinterest'in ise 12 milyon ruble ödemesine hükmetti.

Rusya'da, Zoom ve Pinterest'e kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmedikleri gerekçesiyle toplam 27 milyon ruble (yaklaşık 300 bin dolar) ceza verildi.

RUSYA'DA ZOOM VE PİNTEREST'E REKOR CEZA

Zoom ve Pinterest aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Söz konusu platformlarda kullanıcıların verilerinin Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Zoom'un 15, Pinterest'in 12 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, Zoom ve Pinterest'in yanı sıra Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
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