Rusya'dan Zoom'a 79,6 milyon rublelik dev ceza

Rusya'dan Zoom'a 79,6 milyon rublelik dev ceza
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Rusya, görüntülü ve sesli iletişim platforumu Zoom'a ülkedeki mevzuata uymadığı gerekçesiyle 79,6 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da, Zoom'a ülkedeki mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 79,6 milyon ruble (yaklaşık 964 bin dolar) ceza verildi.

Görüntülü ve sesli iletişim platformu Zoom aleyhine açılan dava, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüldü. Mahkeme, söz konusu platformun Rusya'daki mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğine kanaat getirdi.

YAKLAŞIK 80 MİLYON RUBLE CEZA

Mahkeme kararında Zoom'a para cezası verdi. Para cezasının miktarı ise79,6 milyon ruble para olarak açıklandı. Ülkede, Zoom'a daha önce de kullanıcı verilerini yerelleştirmediği gerekçesiyle çeşitli para cezaları verilmişti.

Zoom'un yanı sıra Instagram, Facebook ve TikTok gibi Batılı çok sayıda internet şirketi de Rusya'da çeşitli yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle zaman zaman para cezalarına çarptırılıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
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