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Memecoin piyasasında rekor kazanç: 10 bin dolarlık yatırım milyarlarca dolara ulaştı

Memecoin piyasasında rekor kazanç: 10 bin dolarlık yatırım milyarlarca dolara ulaştı
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Kripto para dünyasında çarpıcı bir yatırım başarısı gün yüzüne çıktı. Blockchain veri analiz şirketi Bubblemaps, 2020 yılında Shiba Inu'ya (SHIB) sadece 10 bin dolar yatırım yapan gizemli bir yatırımcının, bugün 2,5 milyar dolarlık bir servete ulaştığını açıkladı.

Dünyanın en büyük ikinci meme kripto para birimi olan Shiba Inu'nun token dağılımı mercek altına alındı. Blockchain analiz firması Bubblemaps raporuna göre gizemli bir yatırımcı, toplam token arzının yüzde 10'una hükmediyor. Bu durum, kripto para piyasalarında yeni endişelere yol açtı.

Shiba Inu Yatırımcısı 250 Bin Kat Getiriyle Tarihe Geçti

Bubblemaps araştırması, söz konusu yatırımcının 2020 yılının Ağustos ve Ekim ayları arasında, o dönem değeri 10 bin dolar olan 38 Ethereum (ETH) karşılığında 103 trilyon SHIB token satın aldığını gösterdi. Bu yatırım, SHIB tokenın zirve değerinde 5 milyar doların üzerine ulaştı.

Kripto para analistleri, tek bir yatırımcının bu kadar büyük bir pozisyona sahip olmasının piyasa dengesi açısından risk yarattığını belirtiyor. Yatırımcının elindeki tokenları 150 farklı adrese dağıtması, güvenlik önlemi olarak değerlendiriliyor. SHIB token yılbaşından bu yana yüzde 134, son bir ayda ise yüzde 27 artış gösterdi.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

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Haber Yorumlarıİlhan Fırat:

Yalana bak. 2020 yılında 10.000 tl aldım. Benim niye 10 milyar tl ye yükselmedi ?

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