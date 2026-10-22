Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Çamköy TOKİ'de çocuklara akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Çamköy TOKİ'de çocuklara akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında Çamköy TOKİ tesislerinde çocuklara akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenledi. Etkinlikle çocukların problem çözme, stratejik düşünme, dikkat ve odaklanma becerilerinin desteklenmesi amaçlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında çocuklara yönelik akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çamköy TOKİ tesislerinde akıl ve zeka oyunları etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar, akıl ve zeka oyunlarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Etkinlikle çocukların problem çözme, stratejik düşünme, dikkat ve odaklanma becerilerinin desteklenmesi amaçlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonla çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar

Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlama
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj

Osimhen'den flaş Fenerbahçe mesajı
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
Zonguldak'ta emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Emekli polis memurunun kahreden sonu! Mezarlıkta bulundu
Trump: Rusya-Ukrayna savaşında çözüme hiç olmadığı kadar yakınız

Trump'tan al haberi! 4 yıldır devam eden savaşta anlaşma yakın