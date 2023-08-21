Çin'de Fangchenggang Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Sahası A'nın kurulumuna başlandı

1. Fangchenggang Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Sahası A'nın çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan ilk açık deniz rüzgar enerjisi projesi için ilk rüzgar türbini ünitesinin kurulumuna başlandı.

Türbin ünitesi Cumartesi günü yerine yerleştirildi.

Kıyıdan 12 ila 25 kilometre açıkta yer alan Fangchenggang Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Sahası A kapsamında, toplam 700.000 kilovat kurulu güce sahip 83 rüzgar türbininin inşa edilmesi planlanıyor.

"Projenin tamamı kapsamında, bu yıl ilk parti ünitenin şebekeye bağlanması ve gelecek yıl 2 milyon hanenin elektrik talebini karşılamak için her yıl 2 milyar kilovatsaat temiz enerji sağlayabilecek tam kapasite şebeke bağlantısının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje ayrıca, Guangxi'nin ekonomik kalkınması için yeşil enerji sağlamak üzere her yıl standart kömür tüketimini 600.000 ton ve karbondioksit emisyonunu 1,64 milyon ton azaltabilecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)