Çin, 5G ağının inşasında istikrarlı bir ilerleme kaydediyor

Çin, reel ekonomisinin dijital ve akıllı dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 5G ağının inşasında istikrarlı bir ilerleme kaydediyor. Ülkede Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 3,22 milyon 5G baz istasyonu kuruldu ve toplam 754 milyon 5G cep telefonu kullanıcısı bulunuyor. Çin'in telekomünikasyon sektörü de yılın ilk 10 ayında yüzde 6,9 büyüdü.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin, reel ekonomisinin dijital ve akıllı dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 5G ağının inşasında istikrarlı bir ilerleme kaydediyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre ülkede Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 3,22 milyon 5G baz istasyonu kuruldu. Bu rakam, tüm mobil baz istasyonlarının yüzde 28,1'ini oluşturuyor.

Çin'in üç telekom devi olan China Mobile, China Telecom ve China Unicom şirketlerinin Ekim ayı sonu itibarıyla toplam 754 milyon 5G cep telefonu kullanıcısı bulunuyor.

Bakanlığın verileri aynı zamanda Çin'in telekomünikasyon sektörünün yılın ilk 10 ayındaki büyümesini de ortaya koyuyor. Sektördeki firmaların toplam ticari gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak yaklaşık 1,4 trilyon yuan (yaklaşık 197,9 milyar ABD doları) oldu.