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Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor

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4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bilişim suçlarıyla mücadele için bir dize kural değişikliğine gidildi. Bunlardan biri de cep telefonu mobil hat kullanımının kısıtlaması oldu. Buna göre artık Türk vatandaşlarının en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler de yer aldı. Bu yükümlülükler kapsamında suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

ABONELİKLER İÇİN YENİ SIKI KURALLAR GELİYOR

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yapılacak yeni düzenlemelerle, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

HAT SAYISI SINIRLANDIRILIYOR

Vatandaşların en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıStevie Wonder:

3 çocuğu olanın 4 hattı olması lazım, nasıl olacak?

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Bir de prangaya vurun tam olsun olur mu? Hat sayısının azaltılması değil olay beni de ilgilendirmiyor ama ne yapacağınızı, vatandaşı nasıl huzursuz edeceğinizi şaşırdınız.

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBahadır Hamamcioglu:

çocuklarımızın hat sahip olma yaşı nedir?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıİLK SAV:

Terbiye etmek için ne gerekiyorsa yapılıyor. Önce kredi kartlarına taksit sınırı geldi. Şimdi hiç bir şeye taksit yapılamıyor. Toptan yasaklama yerine borcunu ödemeyenlere taksit yasağı gelseydi. Borcunu düzenli ödeyene niye sınır koydunuz. Şimdide dolandırıcıların yüzünden 4 kişilik ailesine hat alan aile babalarına yasak getiriliyor. Gidin dolandırıcıların hat almasını, bekar olanın hat almasını yasaklayın

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Haber Yorumlarımustafa kılıç:

çok iyi olmuş benim adıma benden habersiz 10 tane hat açılmıştı. mahkeme mahkeme gezmiştim

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