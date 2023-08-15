Block Earner, 'Kripto Kasa' Ürününü Yıl Sonunda Hizmete Alacak

Kripto para platformu Block Earner, 'Kripto Kasa' ürününü yılın son çeyreğinde hizmete alacağını duyurdu. Platform, bu ürünü ile soğuk cüzdan teknolojisi kullanan güvenilir bir kripto varlık saklama çözümünü tüm bireysel kullanıcılar için erişilebilir hale getireceğini açıkladı.

Kripto para platformu Block Earner, 'Kripto Kasa' ürününü yılın son çeyreğinde hizmete alacağını duyurdu. Platform, bu ürünü ile soğuk cüzdan teknolojisi kullanan güvenilir bir kripto varlık saklama çözümünü tüm bireysel kullanıcılar için erişilebilir hale getireceğini açıkladı.

Konu ile ilgi olarak Block Earner Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, son dönemde sektörde yaşanan güven sarsıcı olayların yatırımcılarla hizmet sağlayıcı platformların arasını açtığını belirterek "Böyle bir dönemde kullanıcılarımıza güvenle işlem yapabilecekleri bir platform sunabilmek için geliştirdiğimiz yeni özelliklerimizi ve iş birliklerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kullanıcılarımızın işlem güvenliğini sağlamlaştırmak için biyometrik doğrulama adımını hayata geçirdik, anlık doğrulama ile kripto çekim işlemlerinin gerçek kullanıcı tarafından yapıldığından emin olabiliyoruz. Yine 'Merkle Science' entegrasyonu şüpheli cüzdan adreslerinin tespiti ve takibi için çok ufuk açıcı bir gelişme. Hatalı ve kötü niyetli işlemlerin önlenmesi, şüpheli işlemlerin askıya alınması ve kullanıcı teyit sürecinin işletilmesi gibi süreçler hayatımıza girecek. Son olarak yatırımcı açısından sektördeki en önemli konu olan varlık güvenliğiyle ilgili bizi çok heyecanlandıran 'Kripto Kasa' ürünümüzü yılın son çeyreğinde lanse ediyoruz. Soğuk cüzdan teknolojisi kullanan güvenilir bir kripto varlık saklama çözümünü tüm bireysel kullanıcılar için erişilebilir hale getireceğiz. Üstelik kullanıcılarımızın varlıkları 320 milyon USD'lik bir sigorta teminatıyla korunuyor olacak, sigortalı kripto varlık saklama çözümümüz sektördeki ilklerden biri olacak" diye konuştu.

'Kripto Kasa' ürünü ile ilgili marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Kripto para platformumuz, biyometrik doğrulama ve 'Merkle Science' entegrasyonu gibi ek güvenlik katmanlarıyla kullanıcıların kripto varlıklarının güvenliğinden endişe etmeden işlem yapabilmelerini sağlıyor. Platformumuz, yakın zaman içinde kullanıma sunacak olduğu 'Kripto Kasa' ürünüyle varlıkları 320 milyon dolara kadar sigorta kapsamında saklayacak. Bu ürün, kripto platformu 'Coinbase' ile güç birliği yapılarak sunulacak."