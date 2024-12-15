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Bakan Yumaklı açıkladı! Karekod uygulaması 2025 yılında zorunlu olacak

Bakan Yumaklı açıkladı! Karekod uygulaması 2025 yılında zorunlu olacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında "Vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan bu uygulamaya ilave olarak, işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdik. 2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde konuştu.

YENİ YILLA BİRLİKTE UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Yumaklı gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında "Vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan bu uygulamaya ilave olarak, işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdik. 2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE DÜNYADA 9. SIRADA"

Öte yandan son 22 yılda çiftçilere ve sektöre önemli destekler sağladıklarını, büyük yatırımlara imza attıklarını ifade eden Yumaklı, tarımsal hasılanın 2023'te 68,5 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise 9'uncu sırada yer aldığını dile getirdi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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