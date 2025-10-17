Haberler

HIT-30 Programı ile 30 Milyar Dolar Yatırım

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "HIT-30 programıyla, 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji yatırımını hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında 4 yeni çağrının daha ilan edildiğini belirterek, çağrıların hedef ve kapsamlarına ilişkin bilgi verdi. Kacır, "HIT-Veri Merkezi Çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli yatırımlarla Türkiye'ye yeni veri merkezleri kazandıracağız. Hedefimiz, veri merkezi kapasitemizi 250 MW düzeyinden, 2030 yılında 1 GW'a yükseltmek. HIT-Yapay Zeka Çağrısı ile sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda yapay zeka temelli dijital dönüşümü hızlandıracağız. HIT-Kuantum Çağrısı ile klasik hesaplamaların ötesine geçen kuantum teknolojilerini ülkemize kazandıracak, Türkiye'nin bilimsel bağımsızlığına güç katacak bir sıçrama başlatıyoruz. HIT-Endüstriyel Robot Çağrısı ile robot teknolojilerini sadece kullanan değil, geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmayı hedefliyoruz. 2030 yılında 200 bin endüstriyel robotun kullanılmasına yönelik yatırımları hızlandırırken, bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasına yönelik destekler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ'

Bakan Kacır, "HIT-30 programıyla, 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji yatırımını hayata geçireceğiz. Dijital dönüşüm sürecimizi hızlandıracak, üreticilerimizi küresel rekabete hazırlayacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'yi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
